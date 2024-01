Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 19ª giornata di campionato

(Di sabato 6 gennaio 2024) Statistiche e curiosità delle gare del 19° turno del massimoA LaA 2023/2024 si appresta a vivere la sua 19ª. Ecco tutte le statistiche e le curiositàgare di questo turno del massimo: 1 ) BOLOGNA-GENOA (venerdì 5 gennaio, ore 20.45) – DAZN/SKY Il Bologna conduce neicasalinghi inA con il Genoa in virtù di 22 vittorie, 19 pareggi e appena 6 affermazioni liguri. Il Grifone è tuttavia imbattuto nei 4 incroci più recenti al Dall’Ara (2 vittorie e 2 pareggi). I felsinei hanno vinto le ultime 6 gare del torneo al Dall’Ara, mantentendo la porta inviolata in tutte le ultime 4. Totale gare: 47. Vittorie Bologna: 22. Pareggi: 19. Vittorie Genoa: ...

