Pozzuoli | oggi concerto Gospel alla Chiesa del Carmine

Leggi su ilblogdigio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Play for all é una rassegna di inclusione sociale e di diritto all’accessibilità ideata da Anna Abbate, Anna Russolillo, Sonia Gervasio e Gea Palumbo per contribuire a rendere la comunità flegrea un luogo di appartenenza per tutti. Un parco inclusivo dove tutti i bambini potranno svolgere attività ludico-motorie. L’idea nasce allo scopo di contribuirerealizzazione Il Blog di Giò.