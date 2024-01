Pozzolo su Fini | Non accetto lezioni da chi ha svenduto destra italiana

(Di sabato 6 gennaio 2024) Milano, 6 gen. (Adnkronos) - “I giudizi negativi espressi su di me da Gianfranco? Medaglie che appunto al petto. Da quello che hae calpestato dignità politica e umana dellanon. Un leader che ha tradito senza vergogna la sua comunità politica merita solo di continuare a stare ibernato nel suo oblio…”. Così all'Adnkronos Emanuele, il deputato di Fratelli d'Italiato nei guai per il colpo partito dalla sua pistola la notte di Capodanno. "Quando ero presidente di An lo allontanammo, senza nemmeno espellerlo, dalla federazione di Vercelli perché era un violento estremista verbale. Il suo caso non finì sulla mia scrivania, ma se ne occupò Donato Lamorte, capo della mia segreteria politica. Capimmo ...

, 38 anni, vercellese, è consulente legale per aziende, laureato in giurisprudenza a Pavia. ... Giovane di An, uscito dopo divergenze conDi recente ha festeggiato i 77 anni del Movimento ...(Adnkronos) – "I giudizi negativi espressi su di me da Gianfranco Fini Medaglie che appunto al petto. Da quello che ha svenduto e calpestato dignità politica e umana della destra italiana non accetto ...Il deputato: «Fini mi critica dicendomi "balengo" Una medaglia al petto». Il sacerdote della zona: «Una persona non può essere giudicata da un solo episodio» ...