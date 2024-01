Pozzolo su Fini | “Non accetto lezioni da chi ha svenduto destra italiana”

Leggi anche: "Un balengo, fu allontanato da Alleanza Nazionale" Meloni sospende, richiamo alla responsabilità per Fratelli d'Italia Caso, il ferito Luca Campana presenta ..., 38 anni, vercellese, è consulente legale per aziende, laureato in giurisprudenza a Pavia. ... Giovane di An, uscito dopo divergenze conDi recente ha festeggiato i 77 anni del Movimento ...(Adnkronos) – “I giudizi negativi espressi su di me da Gianfranco Fini Medaglie che appunto al petto. Da quello che ha svenduto e calpestato dignità politica e umana della destra italiana non accetto ...Il deputato: «Fini mi critica dicendomi “balengo” Una medaglia al petto». Il sacerdote della zona: «Una persona non può essere giudicata da un solo episodio» ...