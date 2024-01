Pozzecco via dall’Asvel | club e coach si separano

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ finita l’avventura di Gianmarcocomedell’Asvel Villeurbanne, in Francia. La società transalpina ha annunciato il divorzio consensuale dall’allenatore italiano., arrivato in Francia a ottobre dopo l’avventura ai Mondiali come ct dell’Italia, lascia dopo la vittoria in Eurolega contro lo Zalgiris. Il successo sui lituani ha posto fine ad una striscia di 10 k.o. consecutivi nella competizione in cui l’Asvel è penultima. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

E' finita l'avventura di Gianmarcocome coach dell'Asvel Villeurbanne, in Francia. La società transalpina ha annunciato il divorzio consensuale dall'allenatore italiano., arrivato in Francia a ottobre dopo l'avventura ai Mondiali come ct dell'Italia, lascia dopo la vittoria in Eurolega contro lo Zalgiris. Il successo sui lituani ha posto fine ad una striscia ...(Xinhua/Meng Yongmin) (Photo by Meng Yongmin / XINHUA / XinhuaAFP)è stato praticamente esonerato dalla squadra di basket francese dell'Asvel. Lo scrive L'Equipe che aggiunge: manca l'...LA DECISIONE E' durata poco più di due mesi l'avventura del coach della Nazionale sulla panchina dell'Asvel. Curiosamente la separazione arriva dopo la vittoria con lo Zalgiris che aveva chiuso la… ...Si chiude dopo poco più di due mesi l'esperienza sulla panchina dell'Asvel dell'allenatore part time dell'Italia: prima del successo di giovedì aveva perso dieci partite di fila in Eurolega ...