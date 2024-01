Porto terrestre Erenhot gestisce 3 294 treni merci Cina-Europa nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Hohhot, 06 gen – (Xinhua) – Ildi, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, ha gestito 3.294 viaggi dinel corso del, in aumento del 30,8% su base annua, come riferito oggi dal checkpoint di frontiera locale per l’entrata e l’uscita. Il volume complessivo delled’importazione ed esportazione gestito dale’ ammontato a 4,08 milioni di tonnellate, un aumento del 34,5% su base annua. Ilha gestito 375.000 TEU (unita’ equivalenti a venti piedi) didurante l’anno, un aumento del 39,4%. Ildie’ il piu’ grande...