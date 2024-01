Portellone del Boeing dell' Alaska Airlines si stacca dopo il decollo | l' audio del pilota | «Siamo depressurizzati» I cellulari risucchiati dal vortice d' aria

Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Portland , in Oregon , in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di paretevelivolo, come documentato dalle foto postate sui social. Il Boeing 737 MAX 9, che era diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, ha avuto un problema ed è rientrato ......e di un pezzo di paretevelivolo. Il Boeing 737 Max 9 , che era diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, ha avuto un problema perché si è staccato ile ...Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d’emergenza poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di parete del velivolo, come ...in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di parete del velivolo. Sul velivolo, un Boeing 737 Max 9, si è staccato il portellone e parte della fusoliera, costringendo il pilota a rientrare ...