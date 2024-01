Portellone del Boeing 737 Max dell' Alaska Airlines si stacca dopo il decollo | l' audio del pilota | «Siamo depressurizzati» I cellulari risucchiati dal vortice d' aria

(Di sabato 6 gennaio 2024) «Emergenza1282,». È il grido d'aiuto lanciato via radio dalnei minuti successivi alquando il...

Passeggero apre il portellone dell'aereo e si butta sulla pista . È panico su un volo Southwest Airlines con scalo a New Orleans , in Louisiana. Il ... (ilgiornaleditalia)

Panico tra i passeggeri della Alaska Airlines , il portellone si stacca in volo Attimi di terrore sul volo della Alaska Airlines , costretto a un ... (tpi)

«Emergenza Alaska 1282, siamo depressurizzati». È il grido d'aiuto lanciato via radio dal pilota dell'Alaska Airlines nei minuti successivi al ... (ilmessaggero)

Un incubo per i 174 passeggeri e 6 membri a bordo quando, sei minuti dopo il decollo, si è staccato ildi emergenza e parte della paretevelivolo, come documentato da alcune foto ...L'aereo è stato dirottato dopo essere salito a 16.000 piedi (4.876 metri) circa sei minuti dopo il decollo alle 17.07, secondo i dati di tracciamentovolo dal sito web FlightAware. L'atterraggio ...in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di parete del velivolo. Sul velivolo, un Boeing 737 Max 9, si è staccato il portellone e parte della fusoliera, costringendo il pilota a rientrare ...Un aereo passeggeri 737-9 Max dell'Alaska Airlines ha perso una sezione della fusoliera a mezz'aria, costringendolo a effettuare un atterraggio di emergenza nello stato ...