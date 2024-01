Pontarlier vs Lione – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) Per la seconda volta nelle tre precedenti campagne di Coupe de France, ilparteciperà agli ottavi di finale accogliendo ilallo Stade Leo Lagrange domenica 7 gennaio. Nel secondo turno del mese scorso, la squadra di quinta categoria francese ha eliminato il Sarre-Union per 3-1 ai rigori, mentre ilsi è guadagnato un bye diretto in questa fase della competizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo i nervosi calci di rigore del mese scorso, iltorna al terzo turno, con la possibilità di provocare un clamoroso upset contro una squadra che si trova quattro livelli sopra di ...