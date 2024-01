Polpette di ceci con 3 ingredienti e senza uova | fenomenali e super veloci

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ledicon solo 3sono la soluzione giusta per una cena leggera da preparare in pochi minuti! Non contengonodi origine animale e sono perfette per i vegani e gli intolleranti al lattosio. Se dobbiamo condividerle con chi soffre di celiachia, dobbiamo semplicemente sostituire la farina di frumento con quella di riso e questa delizia sarà accessibile davvero a tutti. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!dicon 3: ecco come realizzarli Per questa ricetta ci servono: 500 g dilessi 1 ciuffetto di prezzemolo q.b. di curry a piacere 1 pizzico di sale 55 g di farina 00 q.b. di olio di semi di arachidi. Il procedimento La sera prima di iniziare, ...

