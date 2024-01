Politica pura e concreta | per Meloni l' elogio di Monti Sinistra in tilt

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Giorgiaha condotto la conferenza stampa d'inizio anno con grande audacia e correttezza. Se ne è parlato nell'ultima puntata de L'Aria che tira, il programma die di attualità di La7. In collegamento l'ex premier Marioche, dopo aver preso la parola, non ha lasciato spazio all'interpretazione e ha lodato la leader di Fratelli d'Italia e il suo operato. Incitato dal conduttore David Parenzo a offrire il suo punto di vista,ha detto: "Avendo avuto tre ore buone a disposizione per scrutare e ascoltare la premierl'ho osservata dal punto di vista del linguaggio e devo dire, questo non so se le farà piacere, che ho riscontrato in lei più di altre volte una espressione estremamente concisa e". Quindi ha continuato: "È ...