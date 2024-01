Più della Cop può il ‘fossil fuel divestment’ | così 1600 investitori smettono di finanziare il fossile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Christiana Figueres era un po’ la “padrona di casa” alla COP21 di fine 2015. Dove si raggiunse il celebre Accordo di Parigi per la riduzione delle emissioni di gas serra e il contenimento del riscaldamento globale. O, per essere più esatti, dell’ebollizione globale (global boiling), come ha preso giustamente a chiamarla il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres. Alla COP21 Figueres guidava infatti UNFCCC, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, in qualità di Segretario esecutivo, carica che ha ricoperto dal 2010 al 2016. Si ricorda una dichiarazione di Figueres in cui affermava che il movimento globale del “fossildivestment“, che chiede il disinvestimento dalle fonti fossili di energia nella prospettivalotta alla crisi climatica, è stato il principale motore di successo per i negoziati sul clima alla ...