Pinamonti segna | Bonaventura sbaglia | vince il Sassuolo Gendrey lancia il Lecce ma non fa i conti con Oristanio | 1-1 contro il Cagliari

6,5 Generoso. Si mette al servizio della causa epure. Pedersen 6,5 Ormai titolare fisso a sinistra, serve l'assist per la rete di. Berardi 5,5 Poco lucido. Non è la sua ...Pasalic 6.5: Scivola come un pendolo lungo la trequarti el'ora delle avanzate nerazzurre. Lo ... A disposizione : Pegolo, Consigli, Erlic,, Berardi, Alvarez, Loeffen, Kumi. Allenatore : ...Primo tempo bruttissimo, neppure un tiro in porta. Entrano Duncan e Beltran: la squadra cambia marcia Bonaventura eroe al contrario. Quarta segna, ma spunta un fuorigioco. Assedio nel finale, quanti r ...SERIE A - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la ripresa si apre con un episodio destinato a far discutere: sull'1-0 a favore dei neroverdi, Thorsvedt segna il 2- ...