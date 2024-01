Piccoli imprenditori | ripassate la matematica statistica prima di fare il budget

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si avvicina il momento del2024 nelle piccole imprese, quell’esercizio di simulazione della realtà futura (prossimi 12 mesi) che, da esibire obbligatoriamente alle banche dal luglio 2022, dovrebbe essere fatto entro il dicembre dell’anno precedente ma che, per le ragioni più volte esposte su queste colonne, se proprio viene realizzato (non più del 15% delle piccole aziende), viene definito in maniera molto naif nel mese di gennaio dell’anno di riferimento. A tal riguardo, forse è opportuno che gli-manager delle small business ripassino un po’ le nozioni basiche dellae in particolare rivedano e approfondiscano le conoscenze relative al concetto di campo di tolleranza e grado di affidabilità dei dati. Non c’è azienda, tra le poche che si cimentano aprevisioni, che non abbia ...