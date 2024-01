Piazza Affari | 2023 da record I titoli che hanno guadagnato di più

L'estrazione finale si svolgerà questa sera durante il programma "Tuoi" condotto da Amadeus ... A partire dalle 22, nella centralissimaSisto IV si ballerà sulle note dei 'Divina', gruppo ...... dodici anni fa, a quotare la propria azienda in Borsa (dallo scorso gennaio nel Ftse Mib, il principale listino di), Gianluca Vacchi porta ora Brunello Cucinelli , il re del cashmere, ...Soltanto piazza Affari ha resistito alle vendite sull'azionario europeo: il Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,12% a 30.440 punti. Hanno perso terreno Parigi (-0,40%) e Francoforte (-0,14%). A Wa ...To kick off the new year, I'd like to present a perspective that goes against the mainstream. The end of 2023 witnessed the Italian stock exchange outperforming all other European counterparts with an ...