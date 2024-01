Pescara | Zeman sulla Juve | «Tifoso per tanti anni | poi quel fuorigioco…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Zdenek, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lantus Next Gen e non è mancata la stoccata al club bianconero Zdenek, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lantus Next Gen e non è mancata la stoccata al club bianconero. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Sono una squadra giovane e con grande talento. Tecnicamente molto valida e non dovremo farli giocare. La classifica non rispecchia il loro reale valore. In questa pausa non siamo riusciti a lavorare come volevamo: infortuni, Covid e influenze non abbiamo lavorato al meglio. Spero possa bastare quanto fatto e provato.? Perfino al ...