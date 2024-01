Perché l’urina è gialla? Uno studio svela il mistero

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Che sia utilissima (per eliminare i prodotti tossici ingeriti o prodotti dal metabolismo, controllare la pressione sanguigna e regolare l’equilibrio dei sali e dell’acidità nel sangue) nessuno ha dubbi. Ma sulsia di colore giallo, finora glisi non avevano una risposta. Adesso invece ricercatori dell’Università del Maryland e del National Institutes of Health (NIH) negli Stati Uniti hanno identificato l’enzima microbico responsabile della particolare colorazione: peraltro la scoperta di questo enzima, chiamato bilirubina reduttasi, apre la strada a nuove ricerche sul ruolo del microbioma intestinale in condizioni come l’ittero e le malattie infiammatorie intestinali. “È sorprendente che un fenomeno biologico ‘quotidiano’ sia rimasto senza spiegazione per così tanto tempo” ha ammesso Brantley Hall, ...