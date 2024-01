Per prassi si dice | Il presidente deve lavarsi le mani Parla l' uomo che sussurrava le buone maniere ai premier

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel linguaggio ricercato dei cerimonieri (o cerimonialisti, se preferite) l’espressione “vorrei lavarmi le” sussurrata da un leader al suo addetto al cerimoniale ha un significato preciso e inequivocabile: “mi scappa, devo andare in bagno”. Allora l’del protocollo, con fare discreto ed estremamente riservato, accompagna il vip alla porta in fondo al corridoio a destra (ma qualche volta anche a sinistra) per dare seguito alle supreme volontà Segui su affaritaliani.it