Per lui credo sia meglio che stia cercando un' altra squadra | la bomba di Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Stefanonella conferenza stampa della vigilia dell'impegno di campionato del Milan contro il Sassuolo usa parole chiare per definire la situazione di Krunic, ormai fuori dai suoi radar: "La realtà in questo momento è che per lui e per noisiacheun'. Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo, sono io che ho fatto delle scelte perché vedevo che il suo rendimento non era più quello di prima", ha affermato il tecnico rossonero. Sulle prestazioni altalenanti in trasferta,afferma: "Abbiamo commesso gravi errori pagati a caro prezzo e non abbiamo portato a casa partite dove vittoria era alla portata. Cerchiamo di risolvere gli errori ed eliminarli". Poi parla della gara di domani: ...