Pensioni | fino a 260 euro in più | attenzione | cosa scatta da febbraio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Arrivano gli aumenti sulle. Come via abbiamo raccontato in queste settimane, il cedolino di gennaio sarà più pesante grazie alla rivalutazione sugli assegni. Ma c'è un'altra novità non da poco: sui ratei, probabilmente dal mese di, arriverà un nuovo incremento. E questa volta a generarlo è il nuovo schema dell'Irpef varato dal governo che riduce da quattro a tre gli scaglioni per le aliquote. Una novità che inevitabilmente porterà qualchein più nelle tasche di milioni di pensionati. Un aumento che si somma a quello già previsto con la perequazione prevista dal Mef per il 2024. Andrà in soffitta la fascia 15mila-28miladi reddito che viene unificata con quellaa 15mila. Ecco dunque i nuovi scaglioni: prima fasciaa 28mila ...