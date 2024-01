Pecchia | «Inter struttura più pronta della Juventus Favorita»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) Fabio, attuale allenatore del Parma primo in Serie B, ha commentato la situazione in Serie A elogiando l’su Sportitalia. MIGLIORI – FabioparlaSerie A: «Ho dei dubbi sul campionato: è indietro il Milan però mai dire mai. La Serie A è lunga, ci metto anche i rossoneri dentro il discorso Scudetto. Nella prima parte le partite di Champions League hanno caricato troppo, in questa seconda parte secondo me si può aprire un altro scenario. L’è una, collaudata e migliore ora. I bianconeri stanno facendo crescere giovani, l’Under 23 sta aiutando tantissimo in questo in Lega Pro»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...