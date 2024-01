Pazza Inter batte 2-1 il Verona | è campione d' inverno

(Di sabato 6 gennaio 2024) AGI - Reduce dal passo falso di Marassi contro il Genoa di fine anno, l'apre il suo 2024 tornando a vincere in maniera clamorosa contro l'Hellas, grazie a un gol all'ultimo respiro di Frattesi e un rigore fallito da Henry a tempo ampiamente scaduto. A San Siro finisce 2-1 dopo il botta e risposta tra Lautaro Martinez, rientrato proprio oggi dall'infortunio che l'ha costretto ai box nelle ultime due sfide, e lo stesso Henry che poi fallisce la doppietta personale. La squadra di Inzaghi si lauread'e allunga così momentaneamente a +5 in vetta sulla Juventus, impegnata domani in trasferta con la Salernitana, mentre la formazione di Baroni rimedia un ko amarissimo ed è costretta a restar ferma al terzultimo posto a quota 14 punti. La prima grande occasione del match, a sorpresa, è per la ...

