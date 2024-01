Pasta patate e baccalà aggiornamento 6 GENNAIO

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 6 gennaio 2024) La ricetta, facile e spiegata passo passo per tutti Se le ricette di pesce non sono il vostro forte dovete provare questa deliziosa, un primo veramente semplice e gustoso facile e comodo da preparare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 320 g di300 g di350 g di5 pomodorini 2-3 spicchi d’aglio ½ bicchiere di vino bianco Sale q.b. Pepe nero o bianco q.b. Prezzemolo (Facoltativo) 4-5 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione dellaquindi per prima cosa ricordate di mettere ilin acqua almeno 3-4 giorni, cambiando l’acqua due volte al giorno. Quindi ...