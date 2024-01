Pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate aggiornamento 6 GENNAIO

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 6 gennaio 2024)conLa ricettacon, facile e spiegata passo passo per tutti Laconè una ricetta perfetta per questi giorni estivi, per i pranzi in ufficio o al mare. Una ricetta pratica, ricca di gusto e soprattutto molto leggera e saporita. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti 320 gr. dimedie 80 gr. di250 gr. diaffumicato 1 spicchietto ...