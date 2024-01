Palmeri | “Conte? Il Napoli già pronto a fargli tintinnare le chiavi di Castel Volturno davanti”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tancredisvela le possibili destinazioni del tecnico Antonio: tra Juventus incerta e il richiamo del. Nel suo ultimo editoriale su Sportitalia, Tancrediha gettato luce sul futuro incerto di Antonio, con varie big del calcio italiano chendono il suo ingresso in panchina per la prossima stagione agonistica. Mentre la speranza di un ritorno alla Juventus persiste, la situazione economica e sportiva dei bianconeri sembra complicare la trattativa., secondo, nutre ancora la speranza che la Juventus bussi alla sua porta, ma finora ciò non è avvenuto. La crisi economica e la lotta scudetto in corso, che potrebbe prolungare la permanenza di Allegri, complicano il ritorno dialla ...