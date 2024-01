Pallanuoto | l’Italia schianta la Grecia e ipoteca il primo posto nel girone agli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Settebello c’è ed è devastante. Lavice campione del mondo in carica non può nulla contro la squadra allenata da Sandro Campagna nella seconda giornata deglidia Zagabria. Il match che metteva in palio la prima piazza del Gruppo B ha visto gli azzurri dominare in lungo e in largo: risultato di 15-8. Dopo unbotta e risposta nelquarto il Settebello mette la testa avanti con il break siglato da Edoardo Di Somma, che vale il 4-2 parziale. Proprio l’attaccante recchelino è l’uomo della giornata: nel secondo quarto è mostruoso, segna in tutti i modi e gli ellenici non riescono a fermarlo. Una tripletta lancia gli azzurri sul 7-4 parziale. Alla ripresaprende il largo e lo fa sfruttando anche le controfughe: lanon ...