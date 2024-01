Pallanuoto | Italia verso uno sgradito regalo ai quarti | cosa succede vincendo il girone agli Europei

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’ha travolto la Grecia con un perentorio 15-8 nella vasca di Zagabria (Croazia), infilando la seconda vittoria consecutivadi. Il Settebello ha offerto una prestazione di assoluto spessore tecnico contro una delle avversarie più quotate di questa rassegna continentale, risultando spumeggiante su tutti i fronti e fornendo una prova di enorme impatto agonistico che fa ben sperare in vista del prosieguo della manifestazione. L’ha nei fatti ipotecato il primo posto nel gruppo B: al momento conduce con 6 punti contro i 3 di Grecia e Ungheria. L’ultimo appuntamento del, in programma lunedì 8 gennaio contro i magiari (presentatisi a questa kermesse con le seconde linee, per la maggior parte ragazzi della Under20), non sembra incutere particolari ...

La diretta testuale LIVE di Italia-Grecia , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in ... (sportface)

Il Settebello c’è ed è devastante. La Grecia vice campione del mondo in carica non può nulla contro la squadra allenata da Sandro Campagna nella ... (oasport)

Terminata la sfida trae Grecia , valida per il girone B degli Europei maschili di2024 . A vincere la sfida è il Settebello , che supera gli avversari con il punteggio di 15 - 8 . Ottima la prova degli ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita- Grecia degli Europei maschili di2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. ...L'Italia della pallanuoto vince anche la seconda giornata degli Europei contro la Grecia e sale al primo posto in classifica ...Saranno le prime due teste di serie del tabellone, Coco Gauff ed Elina Svitolina, a contendersi il titolo dell'"ASB Classic" (WTA 250 - montepremi 267.082 dollari) che si sta disputando sul cemento di ...