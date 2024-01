Pallanuoto | Europei femminili 2024 | l’Italia schianta la Francia per 12-6

(Di sabato 6 gennaio 2024) Terminata la sfida trae la, valida per il girone B deglidi. A vincere è stato il Setterosa, che ha convinto eclissando le avversarie con il punteggio di 12-6. Nel primo quarto parte forte la squadra azzurra, che rifila un sonoro 4-0 alle avversarie con doppietta di Bianconi. Nel secondo quarto rialza la testa la compagine francese, conche nel finale reagisce agli attacchi delle avversarie, 6-3. Nel terzo quarto le ragazze italiane lasciano poco spazio alle controffensive. Una scatenata Bettini trascina il Setterosa sul 10-4 al termine della terza frazione. Nell’ultimo quartosigilla la vittoria per poi gestire le forze nel finale. Il match si chiude sul punteggio di ...

Il Setterosa vola ai quarti degli Europei di pallanuoto in corso a Eindhoven. Le azzurre guidate da Carlo Silipo, dopo il successo all'esordio contro Israele, hanno battuto 12-6 (4-0, 2-3, 4-1, 2-2)