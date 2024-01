Pallanuoto | Europei 2024 | risultati e classifiche della seconda giornata Il Settebello ipoteca il primo posto

Il Settebello c’è ed è devastante. La Grecia vice campione del mondo in carica non può nulla contro la squadra allenata da Sandro Campagna nella ... (oasport)

Seconda vittoria su due per il Settebello aglidimaschile in Croazia. Dopo il successo all'esordio contro la Georgia, gli azzurri guidati da Sandro Campagna hanno battuto 15 - 8 la Grecia , vice campione del mondo. Prestazione ...Nella storia degli, dal 1927 ad oggi, Italia e Grecia si sono affrontate 14 volte in dodici edizioni. Il bilancio è completamente favorevole agli azzurri con 13 vittorie e un pareggio, 139 ...Terminata la seconda giornata per i raggruppamenti A e B agli Europei di pallanuoto maschile. Turno favorevole per l'Italia che ha distrutto la Grecia e si è praticamente assicurata la prima piazza e ...Nella seconda uscita all’Europeo gli azzurri dominano contro i vicecampioni olimpici e mondiali, 5 gol per il ligure poi espulso. Campagna: “Gran difesa”. Lunedì c’è l’Ungheria ...