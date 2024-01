Palermo | arcivescovo | ' tacciano armi | guerra una follia fuori da ogni logica di Dio'

(Di sabato 6 gennaio 2024), 6 gen. (Adnkronos) - "lein Palestina come in Ucraina. Laè una. Sento oggi l'urgenza di dare voce al dolore che strazia uomini donne e bambini, al dolore di chi muore e di chi piange, al dolore delle tante madri che piangono la morte dei figli (ucciso ha una madre) a motivo delle decisioni prese dai tanti Erode che si illudono di essere eterni, di essere padroni della vita". Sono le parole dell'di, Corrado Lorefice in apertura, davanti al Teatro Massimo, della marcia della pace a cui hanno partecipato centinaia di persone. "Chi pensa che l'assurdadella Russia in Ucraina possa concludersi con vinti e vincitori; chi sostiene logiche di opposizione, di dominio; chi ...

Sabato 6 gennaio 2024, solennità dell'Epifania del Signore, ricorre il quarantesimo anniversario di ordinazione episcopale del card. Paolo Romeo,emerito di, figlio della Chiesa di Acireale. Il cardinale ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 6 gennaio 1984, nella basilica di San Pietro in Vaticano, da Papa Giovanni Paolo ...... "Lo scorso 17 dicembre, in un santuario vicino a Buenos Aires, in cui è statol'... trasmissione condotta da Alessandro Minutella, il sacerdote diche era stato scomunicato nel 2018,..."Tacciano le armi in Palestina come in Ucraina. La guerra è una follia.Ecco le prestigiose personalità che riceveranno il Premio Mar Jonio 2024 alla presenza dell'Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace ...