Pagelle Inter-Verona 2-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la diciannovesima giornata di. Ultima del girone d’andata per i nerazzurri che si laureano campioni d’inverno grazie alla vittoria che matura già nel primo tempo – sofferto – con il gol di Lautaro Martinez al rientro dopo l’infortunio. Poi nel secondo tempo succede tutto e il contrario di tutto. Pareggia Henry, Frattesi segna nel recupero con un gol contestato, quindi Henry ha l’opportunità di pareggiarla su rigore ma colpisce il palo. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (38’st Sanchez sv), Acerbi 5.5, Bastoni 6; Dumfries 6 (16’st Darmian 6), Barella 6.5, ...

Inter , ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto ... (inter-news)

Inter , ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto ... (inter-news)

Inter , ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto ... (inter-news)

Inter , ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto ... (inter-news)

Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con highlights,, eventuali moviole e tanto altro ancora.- VERONA: I TELECRONISTI DEL MATCHIl Grifone invece è reduce dal pareggio con l'e vuole mettere altri punti in cascina per ... Sportface vi racconterà Bologna - Genoa in tempo reale con, highlights, dichiarazioni, ...L'Inter ha battuto il Verona per 2-1 a San Siro e si laurea campione d'inverno. Nerazzurri in vantaggio con Martinez al 13', poi il pari di Henri al 74'. Di Frattesi al 93' ...I nerazzurri di Inzaghi riescono a tornare alla vittoria contro i gialloblù di Baroni al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena ...