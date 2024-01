Pagelle gigante Adelboden | Odermatt stellare | Kilde stupisce | De Aliprandini da top10 | Vinatzer cresce | peccato Della Vite

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un clamoroso Marcosi è aggiudicato ildi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla pista denominata “Chuenisbärgli” il padrone di casa per eccellenza ha dominato le due manche rifilando distacchi abissali a tutti. Sul podio un sorprendente Aleksander Aamodte Filip Zubcic. Italia attorno alla. Andiamo, quindi, a consegnare ledeldi. LEDELDIMARCO10 e lode: cos’altro dire di questo fuoriclasse assoluto? Ormai non vince semplicemente le gare, le domina. Rifila distacchi siderali a ogni rivale e, già dalla prima manche, fa capire a tutti che non ce n’è per ...