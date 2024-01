Oroscopo Paolo Fox domenica 7 Gennaio 2024 | Cancro teso

Leggi su zon

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Sarà una giornata piuttosto pericolosa da punto di vista amoroso. Forse ,avrai bisogno di chiarirti con il partner: meglio non rimandare. Non perdere di vista i nuovi progetti professionali, perché ti aspettano settimane di grande forza. Toro Anche se non ti mancano le idee, i nuovi progetti di lavoro, in questo momento potresti essere bloccato dai soldi. Non sono giorni facili per le finanze! Fai attenzione a non sfogare la tensione nervosa che nasce nel lavoro sulla relazione di coppia. Gemelli Lavora sulla tua disciplina, sviluppa una maggiore forza di volontà. Ti torneranno utili da febbraio in avanti, quando Marte, Venere e altri pianeti saranno favorevoli. Potrai ritrovare più serenità e la voglia di metterti in gioco. Ritroverai più ...