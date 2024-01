Oroscopo Paolo Fox 6-12 gennaio 2024 | previsione per tutti i segni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tornano le attesissime previsioni astrologiche dell'diFox dal 6 al 12pubblicate da DiPiù. Il Toro dovrà essere più aperto e disponibile, mentre il Leone tornerà ad amare. Ecco tutte le indicazioni delle Stelle per i dodiciche compongono lo Zodiaco. ARIETE – Venere amica aiuta fino a fine mese, la sincerità paga anche in amore. Si possono fare grandi progetti con persone libere. In coppia, si potrà pianificare, ma attenzione ai soldi. In ambito professionale, entro due settimane arriveranno comunicazioni importanti. Attenzione alle polemiche giovedì. TORO – Dovrete provare ad essere più aperti e disponibili, perché non sempre è facile capire cosa pensate. In coppia, meglio accontentarsi e non inseguire sogni di grandezza. Questioni pratiche, professionali, ...