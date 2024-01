Oristanio timbra il pari in Lecce-Cagliari | brivido ma poi esultanza

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) Gaetanohato il pareggio pochi minuti fa in, sfida in corso al Via del Mare. Per il prestito Inter è il secondo gol in Serie A.? Segnail gol del pareggio al Via del Mare durante, al momento 1-1. Il centrocampista offensivo di proprietà dell’Inter ha messo dentro dopo aver colpito il pallone con una zampata da una punizione. Gol assegnato grazie al Goal Line Technology. Gol confermato anche dopo check al Var per eventuale offside, che in realtà non c’era. Dopo Carboni, anchein gol. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...