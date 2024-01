Oristanio | «Dato il 110% come tutti! Gol? Con lavoro e sacrificio»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024) Gaetano Pioha parlato nel post partita di Lecce-Cagliari, partita finita 1-1 con zampata proprio del proprietà Inter.ha siglato ildel pari in Lecce-Cagliari, poi il prestito Inter ha parlato nel post partita a Dazn: «Partita molto importante per me e per la squadra, buon punto. Partita dura, volevamo vincere, ma il Lecce è grandissima squadra. Va bene così per ora.? Significa, ma il non mollare mai è la caratteristica della nostra squadra e della nostra società. Importante dare il 100% sempre, non dobbiamo mai accontentarci, daremo il massimo per portare a casa la vittoria. Gruppo unito dentro e fuori dal campo. Oggi abbiamotutti il». Inter-News - Ultime notizie ...