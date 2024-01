Orchestra filarmonica londinese presenta concerti a Pechino

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024), 06 gen – (Xinhua) – La Philharmonia, un’sinfonica con sede a Londra, si trova attualmente in visita acon un programma che prevede la messa in scena di tre: due presso il National Centre for the Performing Arts (NCPA) e uno presso il Beijing Performing Arts Centre (BPAC) di nuova apertura. Il primo concerto si e’ tenuto al NCPA ieri, segnando la terza visita della Philharmonia al NCPA, dopo le precedenti nel 2012 e nel 2015, come riferito in un comunicato stampa dal NCPA. Il secondo spettacolo e’ in programma oggi pomeriggio al BPAC, e il terzo verra’ eseguito domani sera al NCPA. Fondata nel 1945, la Philharmonia e’ un’sinfonica di classe mondiale per il XXI secolo e ha sede a Londra presso il Southbank Centre’s Royal ...