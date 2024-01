Ora basta L' attacco di Colonna Con chi se la prende la Francia

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) La ministra degli Esteri francese ha esortato la controparte iraniana a smettere con «azioni destabilizzatrici» che potrebbero allargare il conflitto in Medio Oriente. In una telefonata con il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Hossein Amir-Abdollahian, la ministra Catherine«ha recapitato un messaggio molto chiaro: il rischio di conflagrazione regionale non è mai stato tanto grande; l'Iran e i suoi affiliati devono cessare subito con le loro azioni destabilizzatrici. Nessuno vincerebbe da una escalation», si legge in un comunicato del Quai d'Orsay. Intanto anche la Turchia insiste per un cessate il fuoco permanente a Gaza e riallaccia i fili del dialogo con gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha avuto un incontro di quasi 2 ore a Istanbul con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan durante il quale ...