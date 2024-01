OPERATORI SOCIO SANITARI

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 11/12/2023 SETTORE: PersonaleoSEDE DI LAVORO: Terni Orienta Spa, ricerca per casa per anziani di San Venanzo (TR) 10in possesso di qualifica di Operatoreo da inserire all'interno della struttura, con orario lavorativo articolato su turni (mattino, pomeriggio, notte). ZONA DI LAVORO: SAN VENANZO (TR) ll/La candidato/a ideale dovrà possedere: – qualifica di operatoreo; – ottime capacità di ascolto e comunicazione; – proattività verso i bisogni del paziente; – capacità di lavorare in gruppo. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a lungo termine.