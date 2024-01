Ondata di gelo Giuliacci | Neve a bassa quota | dove e quando

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nelle ultime settimane le temperature sono state in tutta Italia di gran lunga superiori alla media. Nelle prossime ore, però, il quadro cambierà rapidamente e avremo una aria gelida che arriverà alle nostre latitudini a partire dalla porta del nord est. L'diporterà con sé nevicate. Ma vediamo nel dettagliosi farà vedere la. Tutte le informazioni sono state elaborate sul sito meteo.it. Lunedì 8 ci saranno deboli nevicate sul Piemonte a quote collinari e anche sotto i 1000 metri tra Sicilia e Calabria. Martedì 9 potrebbero accumularsi un paio di centimetri nei fondovalle di Marche, Umbria e Abruzzo. Mercoledì 10 lasarà in rialzo, oltre 1000 metri su Sardegna, Campania e Lazio.

