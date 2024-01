Ondata di arresti per droga a Roma | 15 arresti | 6 a Tor Bella Monaca

(Di sabato 6 gennaio 2024), 15dei Carabinieri. Operazioni in diversi quartieri della Capitale, sequestrate centinaia di dosi. Ecco tutti i particolari. I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito in queste ultime ore tutta una serie di controlli antidai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 15 persone. L’intervento dei Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com) Nel corso delle operazioni sono state sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Spaccio a Tor: seiA Tor, i ...

Droga a Roma, 15 arresti dei Carabinieri. Operazioni in diversi quartieri della Capitale, sequestrate centinaia di dosi. Ecco tutti i particolari. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno e ...