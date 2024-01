Omicidi a Naro | 24enne fermato già indagato in passato Lunedì attesi i Ris per i rilievi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 gennaio 2024) Verrà effettuata oggi, nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'autopsia su Delia Zarniscu, 58 anni, uccisa nell'abitazione, al pianterreno, di via Vinci, e su Maria Rus, 54 anni, assassinata e poi bruciata nella residenza di vicolo Avenia. A disporla sono stati il pm Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella della Procura di Agrigento. Secondo quanto emerso, ilromeno, Omar Edgar Nedelkov, sottoposto a fermo per dupliceo e vilipendio di cadavere era già noto ai carabinieri e alla Procura della Repubblica di Agrigento.sonoi Ris per i