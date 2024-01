Olio d’oliva e sostenibilità | l’Umbria laboratorio tra tradizione e innovazione

Leggi su quifinanza

(Di sabato 6 gennaio 2024) Adagiato sulle colline che dominano la valle di Spoleto in Umbria, il Frantoio del Poggiolo è circondato da un oliveto composto da 5.500 piante secolari. A dicembre 2023 è stato premiato come miglior frantoio biologico al mondo. A certificarlo è stato il World’s Best Olive Oil, il ranking mondiale basato sulla somma dei punteggi ottenuti negli otto concorsi internazionali più importanti del settore extravergine. Tra le colline umbre un’eccellenza biologica riconosciuta internazionalmente “Nel 2001 abbiamo sentito l’esigenza di tutelare l’origine delle materie prime, attraverso l’analisi e i controlli di tutti i parametri della filiera produttiva: dalla selezione delle varietà di coltivazione, all’ottimizzazione dei metodi di raccolta e lavorazione, fino alla spremitura – spiega Maria Flora Monini, che gestisce insieme alla sua famiglia il frantoio. Un lavoro di selezione che facciamo ...