Olimpia Milano | Messina | “Un grande serata | siamo ancora vivi e pensiamo alle prossime”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le parole del Coach Ettoredopo la vittoria dell’sul Bayern Monaco per 76-62: “E’ stata unaper tutti noi. Alcuni giocatori hanno obiettivamente faticato in attacco, ma tutti in difesa hanno giocato a livello altissimo contro una squadra ricca di talento. Ci hanno dato tanto Devon Hall, Giordano Bortolani e Pippo Ricci.stati bravi a bilanciare tiri da due e tiri da tre, e questo ha costretto il Bayern ad attaccare la nostra difesa schierata. Carsen Edwards ha segnato la prima tripla a metà del terzo quarto. Per noi era importante limitare lui e Obst, perché se si accendono da fuori diventa complicato. Ma diamo credito ai ragazzi perché noi facciamo vedere delle cose al video ma poi serve qualcuno che vada in campo ed esegua. Voglio ...