Nuovi parcheggi a pagamento a Novate | si accendono i parcometri ma solo per prova

...giochi e pavimentazione con l'abbattimento delle barriere architettoniche (con un incarico ... della nuova areain area Flaim con la nuova passerella ciclo pedonale in costruzione sul ......sono poche e invariabilmente occupate (anche perché chi scia difficilmente torna neia ... se arriveranno davvero iincentivi, ne approfitti e faccia subito il gran salto . Non se ne ...I nuovi parcheggi a pagamento di Novate Milanese sono pronti a entrare a regime. Ma prima è necessaria qualche prova tecnica ...Agire per preservare l’offerta di voli già esistente tra Brindisi, Roma e gli hub di Milano e Bergamo. E scongiurare il rischio di tagli alle tratte: in testa il primo volo del ...