Nuovi guai per Chiara Ferragni | dopo pandoro e uova | “si indaga anche sulla bambola Trudi” L’esperto | “Per lei un danno economico di oltre 5 milioni di euro”

(Di sabato 6 gennaio 2024)il “gate” e l’affairedi Pasqua, si potrebbe aprire un altro fronte inatteso per: quello relativo alla, una limited edition creatail matrimonio con Fedez per supportare una no profit impegnata contro il cyberbullismo. Un effetto domino così clamoroso era inimmaginabile fino a poche settimane fa e in attesa di capire che piega prenderanno le indagini in corso – visto che per ora sono stati aperti “fascicoli esplorativi” modello 45, ossia senzati né ipotesi di reato -, il quotidiano La Verità rivela che i pm di Milano e la Guardia di Finanza cheno sulBalocco e sull’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi avrebbero già acceso i ...

... come quelle imbizzarrite di Holger Rune nei top dieci; e ha dato il benvenuto apotenziali ... La scommessa In mancanza di altrimuscolari, la più ragionevole delle ipotesi è che, una volta ...... discusso tronista nel 2011 e poi finito al centro delle indiscrezioni per i suoicon la legge. Alessio ha preso consapevolezza e si è datoobiettivi, rivelando che nel suo libro parlerà ...L'intervista al Foglio: 'Capimmo che era un balengo, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare' ...Dice Andrea Prete, presidente di Unioncamere, che al Sud c’è un problema in più per le imprese che prevedono nuove assunzioni. «Mancano materialmente i candidati e non ...