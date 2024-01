Nuovi autovelox sulle statali 121 e 284 tra Misterbianco e Paternò

Lungo le strade della provincia, infatti, sono stati installati ben 12. Per i residenti dell'area, quindi, il rischio di imbattersi in uno dei rilevatori di velocità è aumentato in ...fissi, infatti, sono considerati non sufficienti e quindi entro due mesi saranno ... ancora pochi giorni per ammirare le 2500 Natività in mostra Bando da 11 milioni perinsediamenti nei ...Un writer si è trasformato in un vero e proprio segnalatore di autovelox nella provincia di Imperia con disegni, scritte e graffiti sul manto stradale ...Scavi già in corso, presto fotografato chi passa con il rosso. Dovranno poi essere tarati con precisione i tempi dei semafori. "Daremo modo di sgomberare, non ne faremo una trappola".