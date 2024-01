Nino Frassica indagato per diffamazione e stalking Cosa è successo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nella confusione della vicenda del gatto discomparso a Spoleto, la procura apre un secondo fascicolo d’indagine che coinvolge anche il comico. L’attore difatti risulta iscritto nel registro degli indagati in seguito a un’altra denuncia da parte di uno dei due nuclei familiari di Spoleto che sui social erano stati indicati come i possibili detentori del felino di proprietà della famiglia dell’attore siciliano. Le accuse di reato nei confronti die della moglie di quest’ultimo Barbara Exignotis e della figlia di lei, sono pesantissime:aggravata,e istigazione a delinquere. Leggi anche: ‘L’anno che verrà’, il figlio di Romina Power sommerso d’insulti: cos’èMa cos’eraa Hiro? Durante l’ultima fase ...

