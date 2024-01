Nino Frassica denunciato e indagato dopo polemiche per suo gatto Hiro scomparso

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –dalla procura di Spoleto, una vicenda legata allerelative alla scomparsa delsparito nella città umbra verso la fine di settembre. A riportare la notizia è il Corriere dell'Umbria. "Una vicenda comprensibilmente amara per i proprietari, la moglie e la figlia dell’attore in primis, che per settimane hanno cercato l’amato compagno di vita ovunque – si legge sul quotidiano – fino ad entrare in una spirale di sospetti e accuse, ad ipotizzare sequestri, mettere in palio robuste ricompense e accusare a destra e a manca, ormai disperati di non poter riabbracciare il loro amato felino. Il tutto puntualmente immortalato sui social". Ma se delnon si è avuta più notizia a ...