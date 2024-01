Nino Frassica | aperto un fascicolo sull’attore | indagato per le polemiche sulla scomparsa del gatto Hiro

è indagato dalla procura di Spoleto, una vicenda legata alle polemiche relative alla scomparsa del gatto Hiro sparito nella città umbra verso la fine di settembre. A riportare la notizia ..., l'attore nei guai. I vicini lo denuncianonei guai. L'attore, come riporta Ansa , sarebbe indagato dalla procura di Spoleto in seguito alle polemiche seguite alla ...Nino Frassica nei guai: l'attore è stato indagato per il caso della scomparsa del suo gatto Hiro. Ecco tutti i dettagli ...La vicenda risale al settembre scorso quando Nino Frassica si trovava a Spoleto, in Umbria, per girare i nuovi episodi della serie Don Matteo. L’attore aveva denunciato sui social la scomparsa del suo ...